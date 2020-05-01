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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın, Moda-Güzellik » Silüete Dinamizm Katan Etek Modelleri
Silüete Dinamizm Katan Etek Modelleri


Özgün ve şık silüeti ile her zaman fark edilen Vakko Kadını, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunu doğanın huzurlu ve dinamik enerjisiyle karşılıyor. Vakko kadınının elegan stiline eşlik eden etek modelleri, Vakko’nun özgün tarzını ortaya koyuyor. Rahat kesimler, asimetrik çizgiler, canlı desenler veya kontrast bloklar etekleri çeşitlendiriyor.

İlhamını sezon trendlerinden alan, ayrıcalıklı kumaşları ile dikkat çeken etekler İlkbahar/Yaz sezonunda Vakko kadınının elegan siluetine eşlik ediyor. Stilinize şık bir dokunuş katacak midi etekler yeni sezonda feminensilüete dikkat çeken kalem eteklerin en güçlü alternatifi. Maksimalist desenler, göz alabildiğince canlı renkler ve kontrast çizgiler…

Doku oyunları ile yaz aylarının romantik tavrına vurgu yapan dantel detaylar ile naif bir portre çizen etekler ise gündüzden geceye zarif bir şıklık sunuyor. Dantelli etekler, mini boylar, nakışlı seçenekler, çekici midi kesimler, yırtmaçlarla zenginleşen maksi modeller yeni sezon alternatifleri içinde sizlere göz kırpıyor.

Özgün ve şık silüeti ile her zaman fark edilen Vakko Kadını, sade kup ve detaylarla mükemmelleşen etekleri bluz ve ceketler ile takımlayarak stiline dinamizm katıyor. Uzun kabarık midi etekler, ipek gömlek ve bluzlarla bir araya gelerek gece şıklığına bambaşka bir bakış açısı getiyor, iddialı ve saten topuklu ayakkabılar, esprili clutch’lar ile tamamlanıyor.

Yüksek moda sahnesinde son birkaç sezondur görmeye alıştığımız alternatif tarzlara ilgi duyuyorsanız pantolon ve etekleri bir arada kullanarak yenilikçi bir görünüm elde edebilirsiniz.

📆 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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