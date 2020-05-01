Silüete Dinamizm Katan Etek Modelleri

Özgün ve şık silüeti ile her zaman fark edilen Vakko Kadını, 2019 İlkbahar/Yaz sezonunu doğanın huzurlu ve dinamik enerjisiyle karşılıyor. Vakko kadınının elegan stiline eşlik eden etek modelleri, Vakko’nun özgün tarzını ortaya koyuyor. Rahat kesimler, asimetrik çizgiler, canlı desenler veya kontrast bloklar etekleri çeşitlendiriyor.

İlhamını sezon trendlerinden alan, ayrıcalıklı kumaşları ile dikkat çeken etekler İlkbahar/Yaz sezonunda Vakko kadınının elegan siluetine eşlik ediyor. Stilinize şık bir dokunuş katacak midi etekler yeni sezonda feminensilüete dikkat çeken kalem eteklerin en güçlü alternatifi. Maksimalist desenler, göz alabildiğince canlı renkler ve kontrast çizgiler…

Doku oyunları ile yaz aylarının romantik tavrına vurgu yapan dantel detaylar ile naif bir portre çizen etekler ise gündüzden geceye zarif bir şıklık sunuyor. Dantelli etekler, mini boylar, nakışlı seçenekler, çekici midi kesimler, yırtmaçlarla zenginleşen maksi modeller yeni sezon alternatifleri içinde sizlere göz kırpıyor.

Özgün ve şık silüeti ile her zaman fark edilen Vakko Kadını, sade kup ve detaylarla mükemmelleşen etekleri bluz ve ceketler ile takımlayarak stiline dinamizm katıyor. Uzun kabarık midi etekler, ipek gömlek ve bluzlarla bir araya gelerek gece şıklığına bambaşka bir bakış açısı getiyor, iddialı ve saten topuklu ayakkabılar, esprili clutch’lar ile tamamlanıyor.

Yüksek moda sahnesinde son birkaç sezondur görmeye alıştığımız alternatif tarzlara ilgi duyuyorsanız pantolon ve etekleri bir arada kullanarak yenilikçi bir görünüm elde edebilirsiniz.