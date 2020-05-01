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Kadıköy Oto Lastik Tamiri İçin Bize Güvenebilirsiniz


Günümüzde çeşitli sebeplerden ötürü araçlarımız arızalanabiliyor ve elbette ki trafiğin ortasında kalabiliyor. Motor arızası, akü bitmesi gibi çeşitli araç arıza problemlerinden birisi olan lastik inmesi, delinmesi yada patlaması ise kuşkusuz ki büyük sıkıntı demek. Lastik değiştirmeyi bilmeyenler için ekstra bir sıkıntı anlamına gelen lastik sorunları için oto lastik tamiri veya değişimi firmaları bulunuyor. İstanbul gibi kozmopolitan bir şehirde meydana gelen tüm araç arızaları için en iyi firmalar hizmet veriyor. Oto lastik tamiri firmaları ise lastiklerle ilgili yaşanılan tüm sıkıntıları çözmek için emek sarf ediyor.

İstanbul trafiği her gün çeşitli sebeplerden ötürü tıkanıyor ve birçok kişi İstanbul trafiğinde bi çare kalıyor. Özellikle bayan sürücülerimiz lastik delinmesi ve patlaması gibi durumlarda ne yapacağını şaşırıyor ve çaresiz bir şekilde yardım bekliyor. İstanbul trafiğinin aksamaması ve araçtaki problemleri çözmek için Kadıköy oto lastik tamiri ekibimiz daima güvene dayalı bir hizmet veriyor. Kadıköy ve civarındaki tüm ilçelerde oto lastik tamiri veya değişimi için firmamızı aramanız, sorununuzun kısa sürede çözümlenmesi için yeterli!

Kadıköy Oto Lastik Tamiri İçin Bize Güvenebilirsiniz

Oto lastik değişimi konusunda hiçbir bilginiz olmasa dahi endişelenmeyin! Yolda kalsanız da, lastiğiniz patlasa da hiç mühim değil! Kadıköy oto lastik tamiri ekibimize çağrı bıraktığınız andan itibaren kısa bir sürede yanınıza gelinir ve probleminiz yerinde çözümlenmeye çalışılır. Ancak; lastiğin tamir edilmesi gerekiyor ise kuşkusuz ki lastiğinizi istasyonumuza getirmeli ve gerekli tamiratları yapmalıyız. Bu sürede ise dilerseniz sizi de yanımıza alabilir dilerseniz dinlenmeniz için bir noktaya bırakabiliriz. Böylece, aracınızın lastiğini tamir ederken siz de yorulmamış ve dinlenmiş olursunuz.

Uygun fiyatlara en iyi hizmeti sizlere sağlayacak olan Kadıköy oto lastik tamiri firmamız ile siz de bütçenizi aşmadan aracınızın lastiğini tamir ettirebilirsiniz. Fahiş fiyatlara “dur” diyen fiyat politikamız ile eminiz ki sizi memnun edeceğiz! Ayrıca, aracınızın lastiğini değiştirdikten yada tamir ettikten sonraki yapacağımız kontrollerden ise eminiz ki memnun olacaksınız. Kadıköy ve civarında siz de oto lastik tamiri yapan firma arıyorsanız hemen bize ulaşın, yanınıza gelip lastiğinizle ilgilenelim! Kadıköy’ün yanında Ataşehir’de de hizmet talep etmek için bu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.otolastiktamircisi.com/atasehir-oto-lastik-tamiri-7-24-yol-yardim-atasehir/

📆 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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