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FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26’ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi.

 FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında son durum havadan görüntülendi – Tıkla İzle

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde (FSM) 27 Haziran tarihinde başlayan bakım onarım çalışmaları 26’ncı gününde de tüm hızıyla devam ediyor. Ankara istikametindeki çalışmaların 17 günde tamamlanmasının ardından Edirne istikametindeki çalışmalar geçtiğimiz Pazar gecesi başlamıştı. Çalışmalarda eski asfaltın kaldırılması tamamlandı. Asfalt kazındıktan sonra, ortaya çıkan metal kumlanarak pastan arındırılıyor, ardından iki ayrı izolasyon malzemesiyle boyanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü’ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı’na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.
Çalışmalarda gelinen son durum ise drone ile havadan görüntülendi.  

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📆 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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