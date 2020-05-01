Yurt Dışına Çıkmadan Önce Seyahat Sigortası Yaptırın

Gezi, ziyaret ya da iş amacıyla çıktığınız yurt dışı seyahatlerinizden önce mutlaka seyahat sigortası yaptırmalısınız. Zira vize alabilmeniz için de zaten sağlık sigortası yaptırmış olmanız gerekiyor. Artık seyahat sağlık sigortanızı hem Türkçe hem de İngilizce olarak görüntüleme imkanına da sahipsiniz. Sadece hastalık riski için değil, herhangi bir kaza durumunda yaralanmanız gibi önemli bir riski de göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Seyahat Sağlık Sigortasının Süresi Nasıl Belirlenmeli?

Seyahat sağlık sigortanızın süresini elbette dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Ancak en doğru sürenin seyahatinizden bir gün önce başlaması ve dönüş tarihinizden de bir gün sonra bitmesi şeklinde olduğunu belirtebiliriz. Bu sayede yolda meydana gelebilecek, gidiş ve dönüş sırasında yaşanabilecek olası sorunlar durumunda da poliçenizin devreye girmesini sağlamış olacaksınız.

Seyahat sağlık sigortası hem ayakta tedavi hem de yatarak tedavi masraflarını karşılıyor. Aynı zamanda vefat etmeniz durumunda cenazenin naklini belirli bir limit dahilinde karşılayan bir sigorta türüdür. Şayet kendi isteğiniz ile poliçenize dahil ettirirseniz bagaj kaybı durumunda da masraflarınız sigortanız tarafından karşılanabilir. Bunların yanı sıra size çeşitli seçenekler de sunulabilir. Yani sizin talepleriniz doğrultusunda şekillendirilebilen bir sigorta türü olduğunu belirtebiliriz.

Seyahat Sağlık Sigortası Hangi Ülkelerde Geçerli Oluyor?

Sigorta işleminizi yaptırırken belirttiğiniz ülke ya da ülkelerde geçerli olmakta! Gideceğiniz ülkeyi belirterek sigorta poliçenizi yazılmasını sağlıyorsunuz. Satın alma aşamasında sadece bir ya da iki ülke belirtme gibi bir zorunluluğunuz bulunmuyor. Dilediğiniz kadar ülke ekleme imkanına sahipsiniz. Hatta dünya turuna çıkmanız durumunda güzergahınızda bulunan tüm ülkelerde seyahat sağlık sigortanızın geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu sigorta hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını Generali Sigorta internet sitesinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda seyahat sağlık sigortası işlemlerinizi hemen yaptırabilir ve dakikalar içerisinde poliçenizin sizin adınıza hazırlanmasını da sağlayabilirsiniz. Sektörde 2 asırlık bir sigortacılık deneyimi olması, bu kuruluşun kişilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıtı verecek seçenekleri sunmasını beraberinde getiriyor. Köklü ve deneyimli bir sigorta firması aracılığı ile sigorta işlemlerinizin yapılmasında fayda var. Bu nedenle önce bilgi almak için siteye tıklamanızı öneririz.