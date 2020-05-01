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Süper Ligin bu futbolcuları takım arıyor


Yeni sezon öncesi kulüpler transferde son sürat yol alırken, geçtiğimiz yıl Süper Lig’de forma terleten ve bu sene de bonservisi elinde bulunan oyuncuların isimleri dikkatlerden kaçmadı. Toplam 31 isim şu anda takım arıyor.

2019-2020 futbol sezonunda 17 Haziran’da başlayan 1. Transfer ve Tescil Dönemi 2 Eylül’de sona erecek. Yeni sezon planlaması kapsamında kulüpler listelerindeki oyuncuları transfer etmek için büyük çaba sarf ederken, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giyen ve bu yıl da sözleşmesi elinde bulunan Türk oyuncularının da sayıları dikkatlerden kaçmadı. 17 sezon boyunca Fenerbahçe’nin formasını terleten ve kaptanlığını üstlenen 38 yaşındaki Volkan Demirel, yine sarı-lacivertli takımda 3 kupa kaldıran milli futbolcu Mehmet Topal’ın yanı sıra Tolga Zengin, Olcay Şahan, Mustafa Pektemek, İsmail Köybaşı, Serdar Taşçı gibi isimlerin bonservisleri elinde bulunuyor. 

İşte Süper Lig’de bonservisi elinde olan Türk futbolcular ve yaşları şu şekilde:

Kaleciler: 
Volkan Demirel – 38
Tolga Zengin – 35
Eray Birniçan – 30
Ertaç Özbir – 29
Ozan Özenç – 26
Cihan Topaloğlu – 27

Defanslar: 
Yalçın Ayhan – 37
Egemen Korkmaz – 36
Serdar Taşçı – 32
Murat Akça – 29
Cenk Ahmet Alkılıç – 31
İsmail Köybaşı – 30
Alihan Kubalas – 27
Mahmut Akan – 25
Semih Karadeniz – 23
Birkan Öksüz – 23
Serkan Kurtuluş – 29

Orta Sahalar: 
Bilal Kısa – 36
Olcan Adın – 33
Şamil Cinaz – 33
Olcay Şahan – 32
Mehmet Topal – 33
Özer Hurmacı – 32
Yekta Kurtuluş – 33
Koray Altınay – 27
Aytaç Kara – 29
Batuhan Artarslan – 25
Berkan Durdu – 20
Mert Özyıldırım – 24

Forvetler: 
Ömer Şişmanoğlu – 29
Mustafa Pektemek – 30  

📆 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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