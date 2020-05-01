İNDER: Olağan düşüş gerçekleşti

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörü hakkında yaptığı değerlendirmede; “Seçim döneminin yaşandığı Haziran 2019 döneminde gerçekleşen yüzde 48,6 oranındaki daralmayı bekliyorduk. Her seçimde olduğu gibi konut ihtiyacı olanların ve yatırımcıların ‘bekle, gör’ stratejisini benimsemesi, bu daralmanın temel sebebini oluşturdu. Mevduat ve konut kredi faizlerinin henüz arzu edilen seviyeye inmemiş olması ise söz konusu daralmaya yüzde 5 -10 civarında katkı sağladı. Zira bizim tahminimiz, seçim dönemlerinde konut satışları yüzde 25-30 seviyelerinde bir düşüş göstereceği yönündeydi.

Faiz ve yaz tatili etkenlerin devrede olması nedeniyle Temmuz 2019 döneminin de, önceki yılın aynı dönemine göre küçük bir daralma ile kapacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 90 bin seviyelerinde satış gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Satışlardaki bu trendin Ağustos’tan itibaren yönünün yukarıya çevirmesini ve yılın son çeyreğinde artan bir ivme ile devam etmesini bekliyoruz.

Faizlerdeki düşüş eğiliminin artarak devam etmesi, projelerin tamamlanma noktasına gelmesi, devlet kanadında yapılan yasal çalışmalar sonucunda makroekonomik verilerde iyileşme görülecek olması, Türkiye üzerindeki politik ve ekonomik dış baskıların yapılan müzakereler sonucunda azalması bu beklentimizin temelini oluşturmaktadır.

Ancak sektörümüze yönelik çıkarılan yasa ve yönetmelikler sonucu yeni proje arzının azalması ve arz talep dengesine bağlı olarak fiyatlardaki trendin yukarı doğru olacağı kaçınılmaz görünmektedir. Nitekim maliyet artışların halen fiyatları tam olarak yansımaması, yeni projelerin satışa sunulmaması, konut fiyatlarının Ağustos sonuna kadar cazip hale getirmektedir.