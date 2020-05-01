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Aydos Ormanı’nda vahşi kadın cinayeti


Kartal’daki Aydos Ormanı’nda mantar toplayan vatandaş tarafından 40’lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu.

Polis, cesedi bulunan Seher O. adlı kadının satırla boynuna arkadan defalarca vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kadının, bir süre ilişki yaşadıktan sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. tarafından öldürüldüğünü tespit eden polis, şahsın olaydan sonra Maltepe’de intihar ettiğini belirledi. Kadının cesedi olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. 

Kartal’daki Aydos Ormanı’nda, saat 19.00 sıralarında mantar toplamak için ormanda gezen vatandaş tarafından 40’lı yaşlarda bir kadına ait ceset bulundu. Vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri incelemelerde bulundu. İddiaya göre polis, adının Seher O. olduğunu belirlediği kadının cesedinin birkaç gündür ormanda olduğunu ve cinayeti işleyen şahsın kaçarken ormana bazı eşyalarını attığını tespit etti. Ayrıca kadının boynunun arka tarafına satırla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili inceleme yürüten polis, kadının bir süre ilişki yaşadığı, daha sonra ayrılmak istediği iddia edilen M.İ. isimli şahıs tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kadının kendisinden ayrılmak istemesini hazmedemeyen M.İ.’nin ise olaydan sonra Maltepe’de intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen kadının ailesinin cesedin kimliğini teşhis etmesinin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı. 

Cesedi ormanda fark eden vatandaş, “Buraya mantar toplamaya geldim, gezerken gördüm. Hiç kımıldamıyordu. Baktım polise haber verdim” dedi.  

📆 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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