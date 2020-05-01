Kadıköy’de Nasıl Kablo TV (Teledünya) Abonesi Olunur?

Teledünya, ülkemizde hizmet sunan en eski yayın teknolojilerinden birisidir. 2008 ile 2016 yılları arasında Teledünya daha sonra ise Kablo TV olarak hizmet sunmaya devam eden bu marka, yüksek kaliteli yayıncılığı ve uygun fiyatlı kampanyaları ile sıklıkla tercih edilmektedir. Teledünya’nın tercih edilen bir hizmet olmasının en temel nedeni, sunduğu kaliteli hizmettir. Ayrıca müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı da, tercih edilebilirliğini arttıran önemli etmenler arasında yer almaktadır.

TÜRKSAT A.Ş’ye bağlı bir marka olan Teledünya aboneliği için belli koşulların sağlanması gerekmektedir. Peki, Kablo TV aboneliği (Teledünya) için yapılması gerekenler nelerdir?

Abonelik Başvurusu İçin Kablo TV Altyapısı Kontrol Edilmeli

Teledünya’nın avantajlı kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin öncelikli olarak bulundukları bölgede gerekli altyapının mevcut olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Çünkü Kablo TV hizmeti, teknolojinin sürdürülebilir olması amacıyla yalnızca altyapının olduğu bölgelerde sunulmaktadır. Bu durum ise abonelik başvurusu konusunda belli kısıtlamalara sebep olmaktadır.

Teledünya ya da günümüzdeki ismiyle Kablo TV, bir milyondan fazla abonesi ile sadece 24 ilde hizmet vermektedir. Eğer bu 24 ilden birinde ikamet ediyorsanız, KadıköyKablo TVaboneliği için başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak bulunduğunuz bölgede bu avantajlı hizmetin altyapısının bulunup bulunmadığından emin değilseniz, firmanın web sitesine girerek ya da müşteri hizmetlerini arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerinden ya da Şubelerden Başvuru Yapılabilir

Kadıköy Kablonetaboneliğini başlatmak oldukça kolaydır. Bunun için en pratik yöntemlerden birisi ise müşteri hizmetlerini aramaktır. Çünkü müşteri hizmetleri aracılığı ile yapılan başvurular, çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanır. Siz de hemen 0850 888 0 126 nolu müşteri hizmetlerini arayabilir, müşteri temsilcileri aracılığı ile başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz. Başvuru sırasında sizden T.C kimlik numarası ve isim soy isim gibi kimlik bilgileriniz ile hangi kampanya üzerinden abone olmak istediğiniz de sorulacaktır.

Tüm bunların yanında Teledünya (Kablo TV) kampanyaları, ev telefonu ve KadıköyUydunet (Kablonet) gibi hizmetler ile bir arada sunulmaktadır. Yine abonelik başvurusunun yapılmasının ardından 1-2 gün içerisinde saha çalışanları kurulumu gerçekleştirir ve avantajlı Kablo TV hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.