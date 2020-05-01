15 TEMMUZ’U UNUTMA…

15 Temmuz 2016 günü hainler vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, özgürlüğümüze, barışımıza, huzurumuza, milli birliğimize, beraberliğimize, inançlarımıza, değerlerimize, imanımıza kast ettiler. Bugünü asla unutma ama ben nerede hata yaptım da ülkem bu hale geldi, ülkem ve milletim bu hainliği, bu zulmü, bu kargaşayı neden yaşadı diye de kendine sor ve vatanımızı, milletimizi bugünlere getiren süreçte yaşananları da asla ve kata unutma.

Sen; evladına vatan, millet, bayrak, Allah sevgisi, inancı ve değerlerini kendi elinle vermek yerine evladını tanımadığın insanlara, bilmediğin yerlere teslim etmedin mi?

Sen; sırf Kur’an okuyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor diye insanlara sorgusuz, sualsiz teslim olmadın mı? Bu insanların her türlü hatasının, yanlışının altında hikmet aramadın mı?

Sen; evladın iyi insan, ahlaklı, dürüst, vatanına hayırlı, imanlı bir vatansever olsun diye değil de iyi bir meslek, kariyer, makam, para, şan, şöhret sahibi olsun diye uğraşmadın mı?

Sen; gözünün önünde kul hakları yenirken, her türlü haram normalleşirken, liyakatsizler, torpille ve sırf bir yerlere biat etmiş oldukları için haksız bir şekilde yükselirken, işe alınırken, sorular çalınırken bütün bu adaletsizliklere, haksızlıklara yarın bana da lazım olabilir veya nasıl olsa bana zararı yok çıkarcılığıyla susmadın mı?

Sen; dinler arası diyalog ihanetiyle, Allah’ın hükmünü iptal ettiği dinlerin, Allah katında tek din olan İslam ile eşitlendiği günlerde Allah’a isyan edercesine sessiz kalmadın mı?

Sen; hoşgörü adı altında Allah’ın hoş görmediği işler yapılır, Allah’ın hoş görmediği insanlar baş tacı edilirken bütün bu ihaneti hoş görmedin mi?

Sen; kişi, parti, cemaat, hoca, şeyh ve benzeri şeyleri vatanından, milletinden, bayrağından ve inançlarından daha çok sevip, inanıp, bağlanmadın mı?

Sen; bu ülke, bu vatan, bu millet, bu din yıllardır zarar görürken, uçuruma sürüklenirken susmadın mı ve böylece bu ihanete kendi ellerinle zemin hazırlamış olmadın mı?

Şimdi sen bütün bu hatalarını, yaptıklarını, sebep olduklarını unutma ki; bu vatan, bu millet bir daha hıyanet yaşamasın, aldanmasın, bir daha kula kul, dünya çıkarlarına köle olmasın.

Unutma ki; bu millet vatan, millet, bayrak sevgisinden uzaklaşmasın, bir daha aklını başkalarına teslim etmesin, Allah’ı terk edip kullara güvenmesin, kullardan medet ummasın.

Unutma ki; 15 Temmuz milli birlik, beraberlik, kardeşlik için milat ve Allah ile aldatmanın, dini kullanarak insanları ihanete, menfaatperestliğe, dünyevileşmeye sürüklemenin son bulduğu tarih olsun.

Unutma ki; 15 Temmuz bu milletin silkinip kendine geldiği tarih olsun ve Allah’ın yardımının acilen yetiştiği tarih olarak bizlere güven ve huzur versin.

Unutma ki; Allah bu gibi kara günleri bir daha bizlere yaşatmasın, vatanımızı, milletimizi bu imtihanlara bir daha sokmasın.

Duamız odur ki; Allah, bu milletin 15 Temmuz ihanetini bir daha yaşamaması için, hepimize Ömer Halisdemir yüreği, cesareti, imanı, vatan sevgisi, feraseti versin.

Vatan, millet, bayrak için, yüreğindeki Allah imanı ile kendisini tankların, topların, mermilerin önüne atanların yüreğini, cesaretini, imanını, vatan, millet sevgisini versin.

Allah bizleri aklını kişilere teslim ederek onların hain, çıkarcı emellerine değil, Allah’a, vatana, millete, bayrağa bağlı, vatanına, milletine hizmet eden, yüreği vatan, millet, bayrak ve Allah aşkıyla dolu olan insanlardan olabilmeyi nasip etsin.