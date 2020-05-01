Taşıt Kredisinin Aylık Taksitleri Ne Olur?

Araç satın almak isteyenlerin bir türlü işin içinden çıkamadığı bir soru: “Ne kadar kredi kullanırsam, aylık ne kadar geri öderim?” Kalem kağıt üzerinde yapılan hesaplamalara sonrasında hesap makinesi de dahil olur. İş daha da karmaşık bir hal alır ve adeta strese dönüşür. Peki, bu kadar stres yaşamaya ve hesaplama için bu denli zaman kaybetmeye gerek var mı? İnternetin sunduğu olanaklardan biraz daha fazla faydalanabilir ve taşıt kredisi hesaplamayı internetten saniyeler içerisinde yapabilirsiniz.

Öncelikle sizlere TEB Cetelem internet sitesi üzerinden araç kredisi hesaplama işleminizi kolaylıkla yapabileceğiniz bilgisini aktaralım. Sitede herhangi bir yere üye olmadan ya da ücret ödemeden kullanabileceğiniz bir hesaplama aracı bulunuyor.

Taşıt Kredisini Hesaplamanın En Kolay Yolu

Bu hesaplama aracını kullanarak hem kredi tutarına göre hem de aylık taksit tutarına göre araç kredisi hesaplamanızı yapabilirsiniz. Örneğin aylık ne kadar kredi geri ödemeyapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu tutara göre en fazla ne kadar kredi kullanabileceğinizi saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz. Hesaplama işleminizi yapmak için aylık taksit tutarını, vadeyi ve faiz oranını ilgili yerden seçin. Sonrasında anında söz konusu aylık taksit tutarına göre kullanabileceğiniz kredi miktarını görebilirsiniz.

Hatta taşıt kredisini kullanmanız durumunda da görme şansına sahip oluyorsunuz. Yorulmadan, uzun süre hesaplamalar yapmadan net bir şekilde rakamlarıkarşınızda görmeniz size bir hayli zaman kazandırır. Bu arada TEB Cetelem internet sitesinden taşıt kredisi ürünlerine de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Pek çok finansman kuruluşu ile kıyasladığınızda aylık geri ödeme miktarı ya da faiz oranları bakımından çok daha cazip seçenekler sunduğunu fark edebilirsiniz. Ana ödemeli, esnek ödemeli, anapara ertelemeli, dönem periyodlu gibi araç kredisi seçeneklerine mutlaka göz atın.