Aydos Orman yangınını kimin çıkardığını Valilik açıkladı

İstanbul Valiliği’nden Aydos Ormanında çıkan yangınla ilgili açıklamada olayın nasıl gerçekleştiği belirtildi.

İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz Çarşamba günü Aydos Ormanında çıkan yangın ile ilgili yapılan açıklamada,; 2006 doğumlu (K.A) ve 2008 doğumlu (F.Ş) adlı (suça sürüklenen) çocukların, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilmiştir” denildi.