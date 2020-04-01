Acer Türkiye

Performans ve şık tasarımları ile sektörün öncülerinden olan Acer firması ürün destek dediğimiz servis hizmetlerinde de bizleri yeniliklerle tanıştırmaktadır. Yaptığı yeni teknolojik hamlelerle hem yeni ürün bakımından sektör de yer edinen Acer firması satış sonrası sunduğu servis ağı ile de müşterilerini memnun etmektedir.

Acer Servis

Aldığımız ürünler ne kadar kaliteli olursa olsun zamanı geldiğinde ya da bir aksilikle karşılaştığımızda ya da her şey yolunda giderken aldığımız ürünün istediklerimize karşılık vermediği yükseltmemiz gerektiğinde yapacağımız ilk iş Acer servis bulmaktır. Acer servis yeni yaklaşımı ile 7/24 canlı destek ile tüm Türkiye de onarım ve tamir hizmeti vermektedir. Garantili ve servis sonrası destekleri ile Acer markalı ürünlerinize istenilen onarımı kısa zamanda sunmaktadır.

Acer Notebook Servisi

Elimizden düşürmediğimiz iş ve ev hayatımızın değişmezi olan notebooklarınız için Acer notebook servisisunduğu yedek parça hizmeti ile acil sorunlara hızlı çözümler sunmaktadır. Acer laptop servis cihazlarınızaorijinal parçalar ile müdahale ediyor. Yaptığı servis hizmeti neticesinde size garanti sunmaktadır. Sunduğu bu garanti sayesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Uzman kadrosu sayesinde sorunun asıl kaynağını bularak gereksiz denemeler ile zamanınızın boşa gitmesini önlemektedir. Tüm Türkiye de hizmet veren Acer notebook servisiulaşılabilirliği ve hizmet süresi bakımından müşterilerinden tam not almaktadır. Tamamen güvenilir olan bu servisler cihazınıza ve bilgilerinize gerekli özeni göstermektedir. Yeni bir işlem yapmadan size bilgi veren ve sizden izin alan servis danışmanları profesyonel hizmet sunmaktadır.

Acer Yedek Parça

Acer servissadece bakım onarım yapmakla kalmayıp ürünleriniz için orijinal yedek parça da sunuyor. Şarj kablosu adaptörden tutunda Acer tuş takımına kadar her çeşit ve model orijinal parça bulunmaktadır.

Orijinal ürün cihazınızın performansı ve kullanım ömrü bakımından önemlidir. Bu nedenle Acer servis aldığınız yedek parçalara hem garanti vermekte hem de servis sağlamaktadır. Cazip fiyatlar ile müşterilerini memnun etmektedir.

Acer Yazılım Desteği

Acer servis müşterilerine Acer marka ürünler için yazılım desteği de sunmaktadır. Bu destek sayesinde ürününüz en yüksek performansta çalışmaktadır. internet bağlantı sorunu, ses sorunu ekran titremesi ve çözünürlük gibi bir çok sorunu daha servise gitmeden çözmenizde yardımcı olmaktadır. Orijinal yazılımın önemini anlayacağınız Acer servis sunduğu hizmet kalitesi ile cihazınızın sorunsuz çalışmasını sağlamaktadır.