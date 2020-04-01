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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » HpTürkiye laptop servisi
HpTürkiye laptop servisi


Kamu kurumlarında, özel şirketlerde ve kişisel olarak hp marka laptop bilgisayar modelleri kullanılmaktadır. Hp marka çok sayıda masaüstü bilgisayar ve server bilgisayarlarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hp marka ürünlerin tüm servis hizmetleri ülkemizde Hp Servis Türkiye firması tarafından sağlanıyor. Hp servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda bu firma ile iletişim kurabilir ve hp marka bilgisayarlarınızın bakım ve tamirinin yapılmasını isteyebilirsiniz. Firma ülke geneline hizmet verebilmek için tüm illerde servis noktası oluşturmuş ve bu servis noktalarına yetkili servis belgesi vermiştir.

Bilgisayar Arızaları

Bilgisayarlar elektronik cihazlar olduğu için kullanım aşamasında çeşitli arızaları ortaya çıkabilmektedir. Hp Servis Türkiye firması hem masaüstü hem de hp laptop servisi hizmetleri veriyorlar. Müşterilerinden gelen arızalı bilgisayarlarda arıza tespitlerini ücretsiz olarak yapıyorlar ve arıza durumuna göre müşterilerini bilgilendiriyorlar. Bilgisayar arızalarında tüm servis noktalarında tamir yöntemini deniyorlar. Profesyonel ekiplere sahip olan firma, hp marka ürünlerin tüm modellerine hakim ve meydana gelen tüm arıza tiplerini anında çözebiliyorlar.

Yedek Parça Değişimi

Hp servisi ihtiyacınız olduğunda firmaya iletişim bilgileri üzerinde ulaşabilirsiniz. İstanbul merkezli olarak hizmet veren firma, online yapacağınız başvurularda size en yakın servis noktasını yönlendiriyor. Bilgisayarlarınızda oluşan arızayı tespit ettikten sonra parça değişimi gerekiyorsa, işlem öncesinde sizi bilgilendiriyorlar, hangi parçanın neden değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Sizler onay verdikten sonra orijinal hp yedek parçalarını kullanarak parça değişimini gerçekleştiriyorlar. Değiştirilen her yedek parça için ayrı garanti veriyorlar.

Müşteri Hizmetleri

Hp Servis Türkiye firması ülke genelinde kaliteli hizmet verebilmek için müşteri hizmetleri numaraları ve canlı destek hattı üzerinden kesintisiz hizmet vermeye çalışıyorlar. İsteyen kullanıcılar Whatsapp online destek hattı üzerinden erişim yapabiliyor ve mesajlarını firmaya iletebiliyorlar. Hp marka her türlü bilgisayar ürünü için servis formu doldurabiliyor ve istediğiniz soruları mesaj olarak firmaya iletebiliyorsunuz. Firma yetkili servis olarak kendisine ulaşan tüm mesajlara, servis formlarına anında cevap veriyorlar. Firma İstanbul merkezli olduğu için ülkemizin farklı noktalarındaki müşterilerine, müşterinin bulunduğu ildeki yetkili servis ekipleri ile destek oluyor, cihazlarının onarımlarını gerçekleştiriyorlar.

📆 12 Temmuz 2019 Cuma 01:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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