Dell Servis Hizmetleri

Dell servis isimli firma Türkiye’de 2006 yılında kurulmuş ve günümüzde hala bilgisayar ve notebook gibi cihazlar için servis hizmeti vermektedir. Cihazların bakım, onarım, tamir ve yedek parça temini gibi ihtiyaçlarını giderme odaklı çalışmaktadırlar.

Dell Servis Hizmetleri

Dell servisi firması müşterilerine çeşitli hizmetler vermektedir. Dell teknik destek, dell yetkili servis, dell teknik servis ve dell partner servisi gibi hizmetler verilen hizmetler arasındadır.

Dell Partner Servis

Dell partner servis hizmeti, dell marka bilgisayar ve notebook kullanıcılarının ülkenin neresinden olursa olsun yardımına koşan servis hizmetidir. Arızalı cihaz elden firmaya ulaştırılabileceği gibi firmanın anlaşmalı olduğu yurtiçi kargo şirketine arızalı olan cihaz ücretsiz olarak verilip dell servisine ulaşıma sağlanmaktadır. Dell firması ise arızayı giderek geri size gönderiyor. Gerekli gördüğü takdirde yedek parça değişimi yapıp müşteriye cihazı gönderiyorlar. Partner servisi sabah 9.00 akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar.

Dell Teknik Destek

Dell teknik destek hizmeti hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında telefonla arayan müşterilerine bilgisayar ve notebooklar hakkında sorunuza cevap veriyorlar.

Dell Yetkili Servis

Yetkili servis elemanları garantisi bulunan ürünlerde arıza şikayetinde bulunan müşterilerinin sorunlarına çözüm üretiyorlar. Dell markalı ürünlerin bakım ,onarım ve güncelleme işlerini yapan ekip gerektiği durumda ise orijinal yedek parça bulup sorunu ortadan kaldırıyorlar. Garanti kapsamında olan cihazlarda yedek parça kullanımı durumunda artı ücret talep etmiyorlar.

Dell Laptop Servisi

Dell laptop servis, laptop kullanıcılarının arıza durumunda başvuracağı servis olma özelliğini taşıyor. Dell marka laptopların, ekran kısmında, klavye bölümünde ve yazılımsal sorunlarda kendilerine başvuran kullanıcılar sayesinde en kısa sürede sorunlara çözüm yolu üretiyorlar. Deneyimli elemanları sayesinde sorunlara kesin çözüm buluyorlar. Bu servise dellinspiron servis de deniliyor. Ayrıca kaliteli hizmet yanında ücretlendirme konusunda da müşterilerin isteklerine cevap veriyorlar.

Dell Teknik Servis

Dell teknik servis,firmaya ait ürünlerde arıza olduğu durumda başvuran müşterilerine teknik destek veriyor. Alanında başarılı ve deneyimi yüksek kadrosu ile arızalara kısa sürede çözüm bularak müşteri memnuniyeti sağlıyor. Cihazların bakım, onarım ,güncelleme gibi işlerini müşteri talebini de dikkate alarak uygun fiyata gerçekleştiriyorlar.