ADI GİBİ ÖNCÜ “ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ”

“Ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz için hep birlikte el ele”

AHMET BERHAN YILMAZ

Atatürk Üniversitesi; eşine az rastlanır bir şekilde kurulduğu şehrin, kurulduğu coğrafyanın ekonomisini, sosyal, kültürel gelişimini, değişimini yönlendiren, etkileyen, bölgesine, şehrine her yönden önderlik eden bir kurumdur.

Verdiği göç ile nüfusu giderek azalan Erzurum’a nispet yaparcasına her yıl artan öğrenci, öğretim üyesi ve personel sayısı ile Atatürk Üniversitesi ilimiz ve bölgemiz adına çok büyük bir şanstır.

Bu durumu anlayabilmek için açık öğretim ile birlikte 400.000’in üzerinde kayıtlı öğrenci sayısı ile neredeyse Erzurum nüfusunu geçen Atatürk Üniversitesi’nin olmadığı bir Erzurum’u hayal etmek yeterli olacaktır.

Yeni nesil üniversite hedefine doğru “Adı gibi öncü”, “Hayatın hizmetinde, hep ileriye” sloganlarıyla yola çıkan Atatürk Üniversitesi ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın Atatürk Üniversitesinin iç ve dış paydaşlarıyla, esnaf, ticaret odalarıyla, yazılı, görsel basınla, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum kuruluşlarıyla, şehrin yaşayanlarıyla ilişkilerin geliştirilmesine bu kadar önem vermesinin altında yatan düşünce, toplumla bütünleşerek, Atatürk Üniversitesinin Erzurum’a, bölgemize, ülkemize olan ekonomik, sosyal ve kültürel katkılarını artırmaktır.

Herkes bilmelidir ki; Atatürk Üniversitesi ülkemizin, şehrimizin geleceği adına topluma daha çok katkı yapabilmek için öğrencisinden, öğretim üyesine, rektöründen, bütün çalışanlarına kadar top yekûn bir gayret içerisindedir.

Buna karşılık; amirinden memuruna, işçisinden çiftçisine, esnafına, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar bütün Erzurum’un da bu hedefe uygun pozisyon alması, üniversite ile birlikte hareket etmesi, üniversiteye destek vermesi ve ortaya ciddi emek koyması gerekir.

Burada ilk şart; Erzurum’un bütün yöneticileri, kurumları, esnafı, işçisi, memuru, sivil toplum örgütleri ve bütün yaşayanları ile rektöründen, bütün yönetim kademesine, öğretim üyesinden öğrencisine, bütün çalışanlarına kadar Atatürk Üniversitesine gereken saygıyı, önemi, değeri vermesi ve üniversite ile işbirliğini içinde olmasıdır.

Bizler; böylesine önemli, böylesine büyük, ülkemiz, bölgemiz ve şehrimiz için çok önemli bir üniversitenin topraklarına kurulduğu ve bizlerin de ülkemize, milletimize hizmet vermemize vesile olan Erzurum’un daha müreffeh, daha yaşanır, daha huzurlu ve daha zengin olması ve Erzurumlunun da hak ettiği şekilde yaşaması için gayret ediyoruz.

Unutmayınız ki Erzurum olmasaydı Atatürk Üniversitesi olmayacaktı ama Atatürk Üniversitesi de olmasaydı Erzurum hepimizin bildiği üzere koca bir köy olacaktı.

Bütün bu sebeplerle; Atatürk Üniversitesi yöneticileri, çalışanları, öğrencileri olarak hepimiz, cumhuriyeti kuran, vatan, millet, bayrak yoluna her şeyini ortaya koyan Erzurum’un kıymetini, önemini ve bizlere kattıklarını biliyoruz, farkındayız, Erzurum’u çok seviyor, önemsiyor, kendimizi Erzurum’a ve Erzurumluya müteşekkir ve borçlu hissediyoruz.

Erzurum ve Erzurumlu da kendisinin, şehrinin ülkemiz ve bölgemiz için taşıdığı anlamın, önemin, değerin bilinciyle hareket etmeli, Erzurum’a tarih boyunca yapılmış en büyük hizmet olan Atatürk Üniversitesinin kıymetini bilmeli, Atatürk Üniversitesinin Erzurum’a, Erzurumluya ve kendisine sağladığı maddi ve manevi imkânların farkında olmalıdır.