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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Asus Cihazlarının Tamiri İçin En Güvenilir Hizmet Noktası
Asus Cihazlarının Tamiri İçin En Güvenilir Hizmet Noktası


Eğer bir Asus cihazınız varsa, çoğu konuda bir adım öndesiniz demektir. Genellikle dayanıklı ve kaliteli malzemelerden yapılıyor Asus ürünleri. Fakat olur da cihazlarınız ile ilgili bir sorun yaşarsanız ve Asus servislerine ulaşmak isterseniz, uzun telefon beklemelerine ya da kilometrelerce yol gidip servis noktası aramalarına son veriyor Asus Servis Türkiye.

Asus Marka Laptop Nerede Tamir Edilir?

Laptoplar, içerisindeki malzemelerin kalitesi nedeniyle oldukça pahalı cihazlardır. Böyle bir cihazı tamir ettirmek içinse kesinlikle güvenilir ve kaliteli hizmet sunan bir yere ihtiyaç duyarsınız. Asus laptop servisiçin belki arkadaşlarınız size bir kaç yer önermiştir. Fakat siz siz olun, Asus servisleri dışında bir yere laptopunuzu tamire götürmeyin.

Asus Servis Türkiye’ye Laptop, Nasıl Tamire Verilir?

Eğer cihazınız ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, zaman kaybetmeden tamir ettirmenizin, sizi büyük masraflardan kurtaracağını unutmayın. Cihazınızda yaşadığınız sorun ile ilgili, ön bilgi almak için Asus Servis Türkiye’ye internet sitelerinden, Whatsapp üzerinden ve daha pek çok platformdan kolayca ulaşabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir iletişim sistemleri var. Çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorlar ve uzaktan görüşerek dahi birçok konuda yardımcı oluyor ve soru işaretinizi gideriyorlar.

Asus Servis Türkiye Destek Hattı

Eğer bir teknolojik cihazınızı tamire götürmek istiyorsanız bu durum çok can sıkıcı olabiliyor bazı firmalarda. Firmayı arıyorsunuz, bir türlü açmıyorlar. Teknik servise götürüyorsunuz 2 saat sıra bekletiyorlar. Artık elinizdeki cihazı çöpe atıp kurtulmak istiyorsunuz adeta

Fakat Asus Servis Türkiye bu konuda tüm ön yargılarınızı giderecek ve size gerçek müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmetin nasıl olacağını gösterecektir. Asus Servis Türkiye Whatsapp destek hattını kullanmayı mutlaka deneyin, internet sitesi, mail ve benzeri şeylerle zaman kaybetmeden işlerinizi arkadaşınız ile mesajlaşır gibi halledebiliyor, bilgisayarınızı götürmeden önce müsaitlik durumu ve randevu hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Daha da önemlisi her an iletişime geçebileceğiniz muhatap bulabiliyorsunuz karşınızda. Üstelik bilgisayarınızı tamir ettirdikten sonra karşınıza çıkabilecek sorunlar ile ilgili oldukça çözüm odaklılar.

Asus Servis Tüm Türkiye’ye Ücretsiz Kargo

Bazen firmaların yetkili servislerini aramaktan yorgun düşebiliyorsunuz. Üstelik elinizde laptop ile sağdan sola dolaşmak çok kötü bir durum. Asus Servis Türkiye bunun da önüne geçmiş ve kargo sistemi geliştirmiş. Ücretsiz kargo ile tüm cihazlarınız ile ilgili tamir ve yedek parça işlerini kolay, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde hallediyorlar.

Anlatarak olmaz. Hemen www.Asusservisturkiye.com adresine giderek sitelerini ziyaret edebilir ve detaylı bilgiyi Whatsapp üzerinden kendilerinden dinleyebilirsiniz.

📆 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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