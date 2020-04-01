Ege Bölgesi Tatili

Ege, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın gözdesi olan bir bölge! Doğası, tarihi güzellikleri, benzersiz yemekleri ve sıcakkanlı insanları ile her yaz binlerce kişinin rotasını Ege Bölgesi’ne çevirdiğini söyleyebiliriz. Ege’de uzun yılar unutmayacağınız bir tatil yapabilirsiniz. Ege’de yapabilecekleriniz saymakla bitmez ancak biz sizler için birkaç öneride bulunacağız.

Kaz Dağları…

Özellikle İstanbul’dan yola çıkanlara önerimiz muazzam bir doğaya sahip olan Kaz Dağları’nda kamp yapmaları olacak. Edremit Körfezi kıyısında yer alan ve bir ucu Çanakkale’ye, diğer ucu da Balıkesir’e uzanan Kaz Dağları kamp tutkunlarının favori bölgelerinden biridir. Serin havasıyla da sizi bir hayli rahatlatacak.

Ayvalık…

Kendine has zeytinyağlı yemekleriyle dikkat çeken ve tadına doyum olmayan enfes mezeleri ile beğeni toplayan Ayvalık, doğasıyla kendine aşık edecek bir yer. Sarımsaklı Plajı, Cennet Tepesi, Şeytan Sofrası, Cunda Adası Ayvalık’a gittiğinizde mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında geliyor. Kumsalları ve uzun uzun seyretmek isteyeceğiniz manzaraları ise Ayvalık beldesini benzerlerinden ayırıyor. Ege’nin kendine has ot çeşitlerinden yapılan yemeklerinin tadına bakmanız için de Ayvalık’tan daha iyi bir yer bulamazsınız.

Didim…

Plajları ve incecik taneli kumsalları, berrak denizi ile Didim adeta cennetten bir köşe! Sadece doğal güzellikleri ile değil, tarihi yerleri ile de dikkat çeken Didim Ege’de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bu bölgeye gittiğinizde Apollon Tapınağı, Milet Antik Kenti ve Priene Antik Kenti gibi tarihi yerleri mutlaka gezmeli, görmelisiniz. Hatta sadece bu bölgeyi görmek için bile rotanızı mutlaka Didim’e çevirmelisiniz.

Kuşadası…

Adını duymayan kalmamıştır. Ege’de tatil dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri de Kuşadası oluyor. Doğal manzaralarını seyretmeye doyamazsınız. Özellikle denizin mavisinin yeşille buluşmasından doğan manzaralar sizi kısa sürede Kuşadası hayranı yapıyor. Özellikle Güzelçamlı Milli Park ve Güvercinada Kalesi görmenizi önerdiğimiz yerlerin başında geliyor. Fakat Kuşadası gezilecek yerleri gerçekten saymakla bitmeyen tatil beldelerinden biridir. Eğer serpme köy kahvaltısı yapmak isterseniz sabah kalkar kalkmaz Kirazlı Köyü’ne gidin. Belki de hayatınızın en güzel kahvaltısını yapacaksınız.

Bergama…

Roma’dan Bizans’a kadar pek çok batı uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Bergama, Pergamon Krallığı’nın da başkenti olmuş bir bölge. Haliyle tarihi yerleri gezmekten hoşlananlar bu bölgede görülmeye değer çok fazla yer bulabilir. M.S. 2. Yüzyıldan kalma olan Kızıl Avlu günümüzde halen ayakta kalmış olan dönemin ender kalıntılarından biri!

Efes…

Kültürel mirasa göz atmak isterseniz duraklarınızdan biri de mutlaka Efes olmalı! Bilmeyenler için aktaralım; Efes, Roma döneminin en gözde şehirlerinden biriymiş. Dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı da görme şansı elde edebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Efes, her yıl 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Antik Kent Tiyatrosu, Kuretler Caddesi, Hadrian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, Liman Caddesi, Herakles Kapısı gezi listenize mutlaka almanız gereken yerlerin başında geliyor.

Şirince…

Ege’de tatil yapacaksanız uğramanızın şart olduğu bir diğer bölge de Şirince oluyor. Butik otelleri ve pansiyonları da en az kendini kadar şirin olan Şirince, şarapları ile ünlü olan bir belde… Meyve aromalı şaraplarının tadına bakabilirsiniz. Şirince aslında küçük bir kasaba ve ara sokaklarını mutlaka gezmenizi tavsiye ederiz. Yanınıza fotoğraf makinenizi almayı sakın unutmayın.

Çeşme…

Ege gezisi elbette Çeşme’ye uğramadan bitemez. Boyalık Plajı, Aya Yorgi Plajı, Pırlanta Koyu muazzam güzelliği ile sizi kendine hayran bırakacak yerler arasında bulunuyor. Eğer zamanınız varsa bir gününüzü de mutlaka Altınkum Plajı’nda güneşlenmeye ayırın. Sanata düşkün olanlar da Çeşme’de çok sayıda sanat galerisi gezme şansını elde edebilir.

Tüm bu yerlere ulaşmak için sadece İzmir otobüs biletine ihtiyacınız var. Güvenli ve keyifli yolculuk için otobüs biletini Kamilkoç’dan alabilirsiniz.

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