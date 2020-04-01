MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Manşet, Toplum » İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ‘olağanüstü hal’ ilan edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ‘olağanüstü hal’ ilan edildi


İBB Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu’nun imzası ile gönderilen genelge ile tüm alım satım işlemleri durdurulurken, müdür ve üzerindeki görevlilerin izinleri iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu, imzasıyla İBB’deki tüm birimlere gönderilen genelgeler ortaya çıktı. İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasından İBB şirketleri ve daire başkanlıklarına gönderilen bir genelgede İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi.

Genelgeyle ivedi konuların Genel Sekreterlik makamına iletilmesi gerektiği de belirtildi.

ÖDEMELER DE DURDU

Independent Türkçe’nin haberine göre, gönderilen bir başka genelgeyle ise personel ödemeleri ve ödenmemesi durumunda gecikme cezası, faiz gibi ek yük getirecek borçlar hariç olmak üzere üçüncü kişilere yapılacak ödemelerin geçici süreyle durdurulması istendi.

İBB şirketlerinin harcama birimlerine bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin kullanımına da kısıtlama getirildi.

Genel Sekreterlik, ödeme yapılmadan önce kendilerinden ön onay alınmasını belirtti.

İZİNDEKİ MÜDÜRLER GÖREVE ÇAĞRILIYOR

Öte yandan başka bir genelgeyle İBB’de müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilerin kanuni mazeret ve hastalık izni hariç tüm izinlerin durdurulduğu ifade edilerek izinde bulunanların “ivedilikle” göreve başlamaları istendi.

📆 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR