İstanbul Boğazı ışıl ışıl köprülerin üçü bir arada

ASYA VE AVRUPA KITALARINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN İSTANBUL'UN KÖPRÜLERİ, GECE GÖKYÜZÜNDEN AYNI KAREDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI. KIRMIZI VE MAVİ IŞIKLARIYLA BOĞAZI AYDINLATAN KÖPRÜLER BOĞAZ MANZARASINA RENK KATTI. (İSMAİL COŞKUN/İSTANBUL-İHA) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.