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İstanbul Boğazı ışıl ışıl köprülerin üçü bir arada


Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı.

ASYA VE AVRUPA KITALARINI BİRBİRİNE BAĞLAYAN İSTANBUL’UN KÖPRÜLERİ, GECE GÖKYÜZÜNDEN AYNI KAREDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI. KIRMIZI VE MAVİ IŞIKLARIYLA BOĞAZI AYDINLATAN KÖPRÜLER BOĞAZ MANZARASINA RENK KATTI. (İSMAİL COŞKUN/İSTANBUL-İHA) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un köprüleri, gece gökyüzünden aynı karede çekilen görüntüsü ile kendine hayran bıraktı. Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.

Kırmızı ve mavi ışıklarıyla boğazı aydınlatan köprüler Boğaz manzarasına renk kattı.

Gece çekilen fotoğrafta İstanbul’u kırmızı ve mavi ışıkları ile aydınlatan köprüler eşsiz manzaralar oluşturdu. Uçaktan çekilen fotoğraflarda ışıl ışıl gözüken İstanbul’da köprülerin tüm ihtişamı gözler önüne serildi.

Galeri
📆 04 Temmuz 2019 Perşembe 17:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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