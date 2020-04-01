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Kadıköy’de 4 katlı binada yangın


Kadıköy’de bir binanın 4. katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

 Kadıköy’de 4 katlı binada yangın – Tıkla İzle

Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği sırada bir vatandaş ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. 

📆 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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