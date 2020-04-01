Tuzla’daki TOKİ konutları için kura çekimi gerçekleşti

TOKİ tarafından Tuzla’da hayata geçirilen Aydınlı-Konaşlı Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Ümraniye’de gerçekleştirildi.

TOKİ tarafından Tuzla’da hayata geçirilen Aydınlı-Konaşlı Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Ümraniye’de gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirildiği spor salonunda adeta izdiham yaşanırken, 500 daire için 100 bine yakın başvurunun yapıldığı projede daire sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde sosyal konut uygulaması kapsamında inşa edilen 500 konutu alma hakkı için kuralar çekildi. Yaklaşık 100 bin kişinin başvurduğu konutlar için Ümraniye Haldun Alagaş Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekim törenine on binlerce vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Salonu hıncahınç dolduran vatandaşlar içeriye sığmayınca, salon dışında da yoğunluk oluştu.



Tuzla Aydınlı – Konaşlı Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplam 500 daire için yaklaşık 100 bin vatandaş başvuru yaptı. 2+1 dairelerle başlanan ve sonrasında 3+1 dairelerle devam edilen kura çekiminde şehit ailesi, engelli ve emekli grubunda başvuru yapanlara öncelik verildi. Kura çekiminde dairelerin sahibi olmaya hak kazanan toplam 50 şehit ailesi, 26 engelli ve 100’ün üzerinde emekli büyük mutluluk yaşadı.



Kura çekiminde isimleri okunan ve TOKİ sayesinde daire sahibi olmaya hak kazanan 69 yaşındaki Sallı Baylan, 39 yaşındaki Üzeyir Dikbudak ve 68 yaşındaki Güzel Yolcu, mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Ayrıntılı bilgi için;

https://i.toki.gov.tr/Basvuru2019/