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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Politika » İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği’ne Yavuz Erkut’u atadı
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği’ne Yavuz Erkut’u atadı


Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’nin Koç Holding’te üst düzey müdürlükte bulunan Yavuz Erkut olacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global yayınında İBB Genel Sekreteri’nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı.

İmamoğlu, “Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye’nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş.

Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO’luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor.”

Yavuz Erkut kimdir?

Yavuz Erkut Giresun’da 1955 yılında dünyaya geldi.

Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Yavuz Erkut, 1979’da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ‘ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2000’de katıldığı Opet Petrolcülük‘te son olarak Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Erkut son olarak Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı yapılmıştı.

📆 01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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