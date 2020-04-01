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Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini açıkladı


Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 yılına kadar anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Max Kruse’den sonra forvet bölgesine bir takviye daha yaptı ve uzun süredir dirsek temasında bulunduğu İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2001 doğumlu oyuncuyla 2023-2024 sezonunun sonuna dek resmi mukavele yapıldığı belirtildi. Öte yandan Allahyar ile yapılan imza törenine Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de katıldı.

İran Milli Takıma davet edildi

İran’ın Esteghlal kulübünde forma giyen 18 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon forma giydiği 18 maçta 2 gol 2 de asistlik performans sergiledi. Öte yandan genç golcü 7 Haziran’da da İran A Milli Takımıyla çıktığı ilk maçında 1 gol kaydetti. 

📆 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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