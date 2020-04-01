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Ak Partili Şahin; “Cumhurbaşkanlığı Sistemi revize edilmeli”


AK Parti Kadıköy eski İlçe Başkanı Av. İsa Mesih Şahin sosyal medya hesabından ara ara önemli konulara dikkat çekmeye çalışıyor! Şahin; yaptığı son açıklamada “Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde revize yapılmasının” Türkiye’nin faydasına olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanın partili olmamasının Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye de fayda sağlayacağını ifade eden Av. İsa Mesih Şahin’in Twitter paylaşımları şöyle:

1) Yerel Seçimlerin en önemli sonuçlarından birisi de; PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI’nın yeniden düşünülmesi zorunluluğu. Cumhurbaşkanımızın Parti Genel Başkan sıfatıyla “partilere rakip olması” ve “siyasi polemiklere girmesi” maalesef toplumda ayrışmaya ve kutuplaşmaya sebep oluyor.

2) Bu tartışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsını hedef almadan yürütmek, konuya “DAHA GÜÇLÜ BİR SİSTEM” olarak bakmak gerekmektedir. Bu değişiklik; makamın saygınlığının korunmasına ve 82 milyon TÜRKİYE İTTİFAKI’nın tesisine büyük katkı sunacaktır. Sonuçta; kazanan Türkiye olacaktır.

3) CUMHURBAŞKANININ PARTİLİ OLMAMASI; Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin de faydasına olacaktır. Bu vesileyle; Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumda yüzde 50’lik kesime sıkışan karşılığını daha geniş kitleye taşıma ve seçimde sarsılan AK Parti’nin prestijini toplama fırsatı yakalanacaktır.

📆 01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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