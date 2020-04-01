Kadıköy Fenerbahçe’de Yelkenler Kabotaj Bayramı için açılacak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de ilk düzenlenecek yelken yarışları ile kutlanacak.

Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenecek optimist yelken yarışları düzenlenecek. 7-15 yaş arasındaki çocukların yelken açacağı yarışlar saat 12:00’de Fenerbahçe’den başlayacak. Kız ve erkek kategorisinde düzenlenecek yarışlarda dereceye girenlere ödülleri saat 17:30’da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılacak.

Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.