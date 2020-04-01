Kadıköy Fenerbahçe’de Yelkenler Kabotaj Bayramı için açılacak

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de ilk düzenlenecek yelken yarışları ile kutlanacak.
Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenecek optimist yelken yarışları düzenlenecek. 7-15 yaş arasındaki çocukların yelken açacağı yarışlar saat 12:00’de Fenerbahçe’den başlayacak. Kız ve erkek kategorisinde düzenlenecek yarışlarda dereceye girenlere ödülleri saat 17:30’da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılacak.
Osmanlı Devleti’nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırıldı. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’na göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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