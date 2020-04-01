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Hasdal Askeri Kışlası’ndaki yangın kontrol altına alındı


Hasdal Askeri Kışlası’ndaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 Hasdal Askeri Kışlası’ndaki yangın kontrol altına alındı – Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Eyüpsultan ilçe sınırlarında bulunan Hasdal Askeri Kışlası’ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandaki atış poligonu kısmında çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının bulunduğu alana çeşitli ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin talebi üzerine yangın söndürme helikopteri gönderildi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleyle yangın iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

📆 30 Haziran 2019 Pazar 15:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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