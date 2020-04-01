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Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek tekerle ilerledi


15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda trafiği tehlikeye soktu. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske eden maganda, arkadaşına çektirdiği bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.

 Motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek tekerle ilerledi – Tıkla İzle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Trafiği tehlikeye atan maganda, arkadaşına çektirdiği ölümüne yolculuğunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kameraya yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboluyor.  

📆 30 Haziran 2019 Pazar 15:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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