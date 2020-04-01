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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Heybeliada’da yangın paniği
Heybeliada’da yangın paniği


Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Heybeliada’da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangına helikopter ile havadan da müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Heybeliada’da ormanlık alanda saat 15:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca yangına havadan helikopter ile müdahale edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

📆 30 Haziran 2019 Pazar 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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