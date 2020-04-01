Atlet

Atlet modelleri erkek için ve kadın için farklı şekillerde sunuluyor. Sade bir yapıda sunulan erkek atletmodellerine ulaşmak için en doğru yerdesiniz. Katia&Bony erkek atlet modelleri, sağlam ve kaliteli kumaşlardan üretilmektedir. Sık yıkanan giysiler arasında yer alan bu tekstil ürünleri, yıpranmaya dayanıklıdır ve uzun süre kullanım olanağı sunmaktadır. Kolsuz basic modeller, her yaş grubunda terden, soğuk ve sıcaktan korunma amacı ile iç giyim seçenekleri arasında tercih edilirken, yarım kollu ve farklı yaka alternatifleri bulunan modeller t – shirt olarak da tercih edilmektedir. % 100 pamuk içeriği ile günlük kullanımın yanı sıra hem uyku anında hem de spor yaparken konfor sağlayan bu ürünler, geniş kullanım alanları ile erkeklerin vazgeçilmez kıyafetleri arasında yer almaktadır.

Atlet fiyatları

Atlet fiyatları değişken bir dilde sizlere sunuluyor. Kendi içinde yenilenen marka ürünleri, kumaş yapılı atlet modellerinden tutun da pamuksu atletlere varıncaya kadar pek çok ürün hacmine sahip. En kaliteli tasarımlar sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için https://www.katiaandbony.com/erkek-giyim-ic-camasiri