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Ahmet Şimşek Koleji
Atlet


Atlet modelleri erkek için ve kadın için farklı şekillerde sunuluyor. Sade bir yapıda sunulan erkek atletmodellerine ulaşmak için en doğru yerdesiniz. Katia&Bony erkek atlet modelleri, sağlam ve kaliteli kumaşlardan üretilmektedir. Sık yıkanan giysiler arasında yer alan bu tekstil ürünleri, yıpranmaya dayanıklıdır ve uzun süre kullanım olanağı sunmaktadır. Kolsuz basic modeller, her yaş grubunda terden, soğuk ve sıcaktan korunma amacı ile iç giyim seçenekleri arasında tercih edilirken, yarım kollu ve farklı yaka alternatifleri bulunan modeller t – shirt olarak da tercih edilmektedir. % 100 pamuk içeriği ile günlük kullanımın yanı sıra hem uyku anında hem de spor yaparken konfor sağlayan bu ürünler, geniş kullanım alanları ile erkeklerin vazgeçilmez kıyafetleri arasında yer almaktadır.

Atlet fiyatları

Atlet fiyatları değişken bir dilde sizlere sunuluyor. Kendi içinde yenilenen marka ürünleri, kumaş yapılı atlet modellerinden tutun da pamuksu atletlere varıncaya kadar pek çok ürün hacmine sahip. En kaliteli tasarımlar sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için https://www.katiaandbony.com/erkek-giyim-ic-camasiri

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📆 27 Haziran 2019 Perşembe 14:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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