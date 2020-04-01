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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Sensodyne Onarım Ve Koruma
Sensodyne Onarım Ve Koruma


Sensodyne Ürünleri, ağız ve diş sağlığı bakımından, en çok tercih edilen ürünler arasında gelmektedir. Marka ilk üretimine, 1980 yılında başlamıştır. Geçen zaman içerisinde gelen diş ve diş eti rahatsızlıklarına karşı, etkili çözümler bularak kendini geliştirmiştir. Sensodyne diş ve diş eti hassasiyetinde sunduğu çözümler nedeni ile tercih edilir. Markanın, pek çok ürün grubu bulunmaktadır. Diş fırçaları, diş macunları, ağız bakım suları, diş ipleri ilk akla gelenlerdir. Ağızda kalıntı bırakmayan, ferah kokuları ile de tercih sebebi olacaktır.

Sensodyne Hızlı Rahatlatma

Sensodyne çeşitleri ile birçok kesim, ağız ve diş bakımını yapmaktadır. Diş hekimlerinin de bu yönde tavsiyeleri yer alır. Markanın geniş ürün çeşitlerine, Cosmetica Alışveriş Sitesi’nden ulaşmak mümkündür. Her diş yapısına özel çözümler bulunur. Diş beyazlatma serileri, diş eti rahatsızlıklarını önleyici bakım ürünleri, öne çıkmaktadır. Dişleri yıpratmadan, hassas ve kalıcı temizlik sağlaması, tercih sebebidir. Diş fırçalarında da farklı özellikler yer alır. Sensodyne Ürünlerine rahat erişim için, https://www.cosmetica.com.tr/Sensodyne/  sitesinin incelenmesi önerilir.

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📆 27 Haziran 2019 Perşembe 14:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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