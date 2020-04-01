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Ahmet Şimşek Koleji
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Stiletto Ayakkabı Giymenin Güzelliği


Bazı kadınlar diğer kadınlara göre kendilerine çok aha özen gösterir ve kılık kıyafetlerine daha bir özen gösterirler. İşte bu kadınların hangi yaşta olursa olsun, ayakkabılıklarında bulunan ayakkabı dünyanın her yerinde kadınlar ile özdeşleşen ve adeta bir klasik olan stiletto ayakkabı türleridir.

Kırmızı, siyah gibi klasik renklerin yanında sezonun moda rengine göre de çok değişik stiletto ayakkabı renkleri insanların karşısına çıkar. Ağırlıklı olarak gerçek deri kullanılan bu ayakkabılarda bazen süet, son dönemde moda dantel olduğu için dantel, daha kokoş görünmek isteyenler için rugan ağırlıklı olarak tercih edilen malzemelerdir. Altı kırmızı olan bir stiletto ayakkabı ise birçok kadının hayalidir.

Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lakin tasarım itibarıyla gündelik yaşamda özellikle sürekli ayakta olanlar sorun yaratabilirler. O yüzden mutlaka kişi kendi ayak numarasına en uygun olan ayakkabıyı tercih etmelidir. Ayrıca kendi giyim tarzına uygun olanları almalıdır ki uzun süre kullanabilsin. Ama tüm bunlara ilaveten her kadının gardrobunda bir siyah stiletto ayakkabısı da olmalıdır. Tüm ayakkabı modelleri için https://www.sofiabaldi.com/stiletto-abiye-ayakkabi sayfası sizleri bekliyor.

📆 27 Haziran 2019 Perşembe 14:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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