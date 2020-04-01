Stiletto Ayakkabı Giymenin Güzelliği

Bazı kadınlar diğer kadınlara göre kendilerine çok aha özen gösterir ve kılık kıyafetlerine daha bir özen gösterirler. İşte bu kadınların hangi yaşta olursa olsun, ayakkabılıklarında bulunan ayakkabı dünyanın her yerinde kadınlar ile özdeşleşen ve adeta bir klasik olan stiletto ayakkabı türleridir.

Kırmızı, siyah gibi klasik renklerin yanında sezonun moda rengine göre de çok değişik stiletto ayakkabı renkleri insanların karşısına çıkar. Ağırlıklı olarak gerçek deri kullanılan bu ayakkabılarda bazen süet, son dönemde moda dantel olduğu için dantel, daha kokoş görünmek isteyenler için rugan ağırlıklı olarak tercih edilen malzemelerdir. Altı kırmızı olan bir stiletto ayakkabı ise birçok kadının hayalidir.

Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lakin tasarım itibarıyla gündelik yaşamda özellikle sürekli ayakta olanlar sorun yaratabilirler. O yüzden mutlaka kişi kendi ayak numarasına en uygun olan ayakkabıyı tercih etmelidir. Ayrıca kendi giyim tarzına uygun olanları almalıdır ki uzun süre kullanabilsin. Ama tüm bunlara ilaveten her kadının gardrobunda bir siyah stiletto ayakkabısı da olmalıdır. Tüm ayakkabı modelleri için https://www.sofiabaldi.com/stiletto-abiye-ayakkabi sayfası sizleri bekliyor.