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Ahmet Şimşek Koleji
Tunik Modelleri


Tesettür giyimin vazgeçilmez bir parçası olan tunikler şık ve kolay ulaşılabilir olmasıyla en çok tercih edilen modellerden biridir. İsteğinize göre tasarlanan tunik veya eşarpları bulabileceğiniz mağazalar artık internet üzerinden de satış yaptıkları için ulaşılması çok kolaydır. Zevkinize ve tarzınıza göre oldukça çeşitli olan tesettür giyim ürünlerini kaliteli ve uygun fiyata temin edebilirsiniz. Online alışveriş platformu olan nurhira.com size kaliteli ürünleri uygun fiyata sunuyor ve ürün gönderimini kısa süre içinde gerçekleştirdiği için sizi bekletmiyor. Oldukça kaliteli tesettür giyim ürünlerini sizlerle paylaşan sitenin ürün yelpazesi de her zevke hitap ediyor ve oldukça geniş.

Tarzınıza Uygun Tunikler

Firma her tarza ve stile uygun ürünleri müşterileri ile buluşturuyor. Ürünler hem çok kaliteli hem de oldukça uygun.  Aradığınız her türlü ürünü ve çeşitlerini fazlasıyla bulabiliyorsunuz.  Sayfadan sipariş edilen ürünler elinize hem çok hızlı ulaşıyor hem de fotoğrafta bulunan ürünle bire bir aynısı size geliyor. Siz de güvenli bir şekilde alışveriş yapmak, tarzınıza en uygun tunikleri almak içinhttps://www.nurhira.com/tesettur-tuniksayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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📆 27 Haziran 2019 Perşembe 14:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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