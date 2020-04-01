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Ofisler İçin Dosya tedariki Sorun Olmaktan Çıktı


Bir ofiste gün içerisinde kaç adet dosya çeşidinin kullanıldığını tahmin bile edemezsiniz. Ofislerin temel ihtiyaçları dendiğinde akıllara genellikle A4 kağıtlar, karton bardaklar gibi malzemeler geliyor. Oysa dosya çeşitleri de en sık kullanılan kırtasiye malzemeleri arasında yer alıyor. Ancak artık ofisler için dosya tedarik etmekte yaşanan sıkıntılar tarihe karıştı. Çünkü Avansas internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sipariş verilebiliyor.

Özellikle Telli dosya çeşitlerinde son derece geniş bir ürün çeşidi yelpazesi ile karşılaşmak mümkün! Fiyat konusunda da hiçbir şekilde endişe etmenize gerek yok. Bu sitede telli dosya fiyatları şaşırtacak derecede makul! Kaliteli malzemeler ile hazırlanan dosya çeşitleri için en düşük rakamlarla ödeme yapma şansı mevcut. Telli dosya ya da yarım kapak dosya çeşitlerine sahip olmak için geniş bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekmiyor.

Dosya Çeşitlerini İnternetten İnceleyin

2 halkalı klasörlerle kullanıma uygun olan telli dosya çeşitleri farklı renk seçeneklerini dekullanıcılara sunuyor. Özellikle arşiv hazırlarken belge türlerini dosya rengine göre ayıranlar gönül rahatlığıyla Avansas internet sitesinde yer alan ürün çeşitlerini tercih edebilir. Çünkü sitede sizlere sınırlı sayıda seçenek değil pek çok farklı ürün modeli ve geniş bir renk skalası sunuluyor. Bu nedenle ofisler ihtiyaçlarına uygun olan telli dosya çeşitlerini bulmak için uzun uğraşlar vermek zorunda kalmıyor.

A4 boyutunda hazırlanan telli dosya çeşitleri arasında ekstra kalın telli ürün modelleri de yer alıyor. Hatta sayfa kapasitesi 170’e kadar çıkabilen telli dosya çeşitleri bile alternatifler arasında mevcut. Şeffaf malzemeden dizayn edilen telli dosyalar, A4 kağıtları yıpranmaya karşı koruyor olmasıyla da önem taşıyor. Tüm belgeler için mutlaka bu tür dosyaların kullanılması tavsiye ediliyor.

Bu arada Avansas internet sitesinde tam kapak ya da yarım kapak karton dosyalar da bulunuyor. Büro dosyası ya da mahkeme dosyası ihtiyacınızı da rahatlıkla bu siteden karşılayabilirsiniz. İstisnasız tüm ürün çeşitleri için makul fiyatlar uygulandığından Avansas internet sitesi dosya alışverişi noktasında cazip bir seçeneğe dönüşüyor.

📆 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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