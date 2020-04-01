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Gazeteci – Yazar Fikri Akyüz artık suskunluğunu bozdu


Kendi YouTube kanalını kurdu

Uzun zaman ekranlarda görünmeyen Gazeteci – Yazar Fikri Akyüz, düşüncelerini hür bir şekilde topluma duyurabilmek için kendi YouTube kanalını kurdu ve ilk yayınına başladı.

Yandaş medyanın kendisi hakkında nasıl tavır takındığını neden ekranlardan uzak kaldığını, hem neler yaşadığını, hemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a nasıl mesajlar verdi.

Ak Parti’ye yakınlığı ile bilinen Akyüz, ilk konuşmasında eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ’un tutuklanmasına yönelik dile getirmesi sonucu nasıl bir tepki gördüğünü, 17 /25 Aralık Davası, Balyoz Davası gibi FETÖ kumpaslarına değindi.

Tam bağımsız bağlantısız bir şekilde bir çok konuları dile getireceğim dedi.

İzlemek için linke tıklanyınız:

Galeri
📆 25 Haziran 2019 Salı 19:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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