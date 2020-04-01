TOKİ’nin İstanbul kura çekilişleri yarın başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) tarafından, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuraları yarın başlıyor.

İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak.

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLI (TOKİ) TARAFINDAN, 50 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA İSTANBUL’DA BEŞ PROJEDE DAR VE ORTA GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN TALEP TOPLANAN 6 BİN 300 KONUTUN KURALARI YARIN BAŞLIYOR. (NEŞRA DURMAZ/ANKARA-İHA)

Kura törenleri İstanbul Fatih Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde saat 10.00’da yapılacak.

26 Haziran Çarşamba günü 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek.

Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25’i emeklilere, yüzde 10’u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5’i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Yüzbinlerce ailenin merakla beklediği kura töreni, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.