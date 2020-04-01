Kartal’da “çöken bina” davasının sanıkları hakim karşısında

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 sanık, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyorlar

Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Baran’ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Arzu Baran da katıldı. Yaklaşık 2 buçuk ay önce tahliye edilen Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. Salonda olayda hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.