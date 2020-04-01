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İl Seçim Kurulu, İstanbul seçim sonuçlarını açıkladı


İstanbul İl Seçim Kurulu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde birleştirme tutanaklarından alınan verilerle hazırlanan kesin olmayan sonuçları açıkladı.

 İstanbul Adliyesi içerisinde panoya asılan verilere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. 

Birleştirme tutanakları panoya asıldı 

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararının ardından yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sonuçları belli oldu. İstanbul Adalet Sarayı’nın içerisinde yer alan İl Seçim Kurulu tarafından hazırlanan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarının birleştirme tutanakları panoya asıldı. 

Panoda yer alan sonuçlara göre 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63’ü sandık başına gitti. Oylardan 8 milyon 746 bin 464’ü geçerli sayılırken, 178 bin 599’u ise geçersiz sayıldı. 

Sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, geçerli sayılan oyların yüzde 54,21’ini yani 4 milyon 741 bin 868’ini alırken, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99’una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. 

Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar 47 bin 829 oy alırken, Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 oy aldı. 17 bağımsız aday ise toplamda 6 bin 769 oy aldı.  

📆 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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