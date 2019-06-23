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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Politika, Toplum » 23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları
23 Haziran 2019 İstanbul Seçim Sonuçları


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde,sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’da tamamlandı. İşte oy oranları

BİNALİ YILDIRIM: 45.09

EKREM İMAMOĞLU:54.03

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs’ta verdiği, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular bugün tekrar sandık başına gitti.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, İstanbul’da saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi. Seçimde, Cumhur İttifakı’nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı. 

📆 23 Haziran 2019 Pazar 22:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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