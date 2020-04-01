Askere Alma Kanun Teklifinde Değişiklik

TBMM Genel Kurulunda Askere Alma Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin 45. maddesinde yapılan değişiklik askerlik hizmetinden muaf olma Milli Güvenlik Kurulunca gerekli gördüğü sahalarda Milli Savunma Bakanlığı teklifi üzerine ve Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak.