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İBB Yaz Spor Okulları başlıyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları başlıyor. 15 spor tesisinde düzenlenecek yaz spor okullarında 15 branşta eğitimler verilecek. 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları yarın (19 Haziran) başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından her yıl 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da başlıyor. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde, bu yıl yaklaşık 5 bin çocuğun farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor.

15 spor branşında eğitim verilecek

Avrupa yakasında 8, Anadolu Yakası’nda 7 olmak üzere, İstanbul genelinde 15 spor tesisinde düzenlenecek Yaz Spor Okulları’nda, yüzme, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi temel eğitimlerin yanı sıra buz pateni, badminton gibi farklı spor branşları ile toplam 15 branşta eğitim verilecek. Spor eğitimlerinin yanında el sanatları dersleri ve sosyal aktivitelerle dolu dolu bir yaz dönemi çocukları bekliyor olacak.

5 bin çocuk faydalanacak

1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları’ndan sadece geçtiğimiz yıl 3.022 çocuk yararlanmıştı. Bu yıl düzenlenecek etkinliklerin yaklaşık 5 bin çocuğun katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kayıtlar yarın (19-24 Haziran) başlıyor

İBB Yaz Spor Okulları, 4’er hafta olmak üzere iki dönem şeklinde düzenlenecek.  Yaz Spor Okulları’nın ilk dönemi 1 – 26 Temmuz, ikinci dönemi ise 29 Temmuz – 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmak için 19-24 Haziran 2019 tarihleri arasında https://online.spor.istanbul/ web adresi üzerinden ön kayıt yaptırılabilecek

Yaz Spor Okulu Tesisleri

–  Avcılar Spor Kompleksi

–  Bahçelievler Yüzme Havuzu

–  Beykoz Spor Kompleksi

–  Çekmeköy Spor Kompleksi

–  Esenler Spor Kompleksi

–  Halkalı Yüzme Havuzu – Halkalı Çamlık Spor Tesisi

–  Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

–  Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

–  Metin Oktay Spor Tesisi

–  Pendik Çamlık Spor Tesisi

–  Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

–  Silivri Stad Spor Tesisi

–  Şile Spor Kompleksi

–  Tevfik Aydeniz Spor Tesisi – Yeşilpınar Yüzme Havuzu

–  Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

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📆 18 Haziran 2019 Salı 20:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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