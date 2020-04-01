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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Politika, Toplum » Binali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesine ilişkin açıklama
Binali Yıldırım’dan Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesine ilişkin açıklama


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte Binali Yıldırım’ın açıklamalarında satır başları;

Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya’dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum.

📆 18 Haziran 2019 Salı 14:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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