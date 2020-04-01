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Dolmabahçe Sarayı’nda mehter konserine turistlerden yoğun ilgi


Dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu, Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde konser verdi.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgiyle izlediği konser, yaz boyunca her hafta salı günü verilmeye devam edecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Saraylar’a bağlı tarihi mekanlar her yıl, özellikle yaz aylarında, yoğun ilgi görüyor. Bu ilgiye karşılık ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunmak ve bu mekanların şahitlik ettiği dönemleri hatırlamak amacıyla Dolmabahçe Sarayı Hazine Kapısı önünde mehteran konseri düzenlendi. Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Askeri Müze Mehteran Bölüğü tarafından verilen konsere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Konserlerin yaz boyunca her hafta Salı günü saat 11.00’de verilmeye devam edeceği bildirildi.

Mehter konserini izleyen Çinli bir turist, “Son derece mükemmel. Sadece bir şov değil, tarihteki insanların güçlerini göstermek için kullandıkları bir yöntem. Bunun arkasında gerçek nedenler var” ifadelerini kullandı.

📆 18 Haziran 2019 Salı 13:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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