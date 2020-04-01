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Kadıköy Gazetesi » Manşet » NATO’dan S-400 ve F-35 açıklaması geldi
NATO’dan S-400 ve F-35 açıklaması geldi


NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, “S-400 ve F-35’leri aynı noktada konumlandırmayacağız” dedi.

ABD-Türkiye ilişkileri pozitif

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 gerginliğine ilişkin NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters’tan açıklama geldi. Wolters, “S-400 ve F-35’leri aynı noktada konumlandırmayacağız” diye konuştu.ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin pozitif olduğunu söyleyen Wolters, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın gelecek hafta Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Zirvesi’nde bir araya gelebileceğini kaydetti. 

📆 18 Haziran 2019 Salı 13:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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