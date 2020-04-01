İstanbul’da Yaz Kur’an kursları başladı

Yaz Kur’an Kursları açılış töreninde konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 9 bin civarında öğreticimiz ile 285 bin öğrenciye ulaştık. Bu sene 10 bin öğreticimiz ile İstanbul’un genelinde 350 bin öğrenciye ulaşacağız” dedi.



İstanbul’da Yaz Kur’an kurslarının açılışı Başakşehir Merkez Camisi’nde düzenlenen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. ‘Camiler Çocukla Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun’ sloganıyla gerçekleşen açılış töreni öncesinde çocuklar Hacivat-Karagöz gösterileri ile doyasıya eğlendi.

“10 bin öğreticimiz ile İstanbul genelinde 350 bin öğrenciye ulaşacağız”



Törende açıklamalarda bulunan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Bugün Türkiye genelinde bütün cami ve Kur’an kurslarımızda yaz Kur’an kurslarımızın başladığı bir gündür. Biz de bu sene açılışı Başakşehir’deki Merkez Camisi’nde gerçekleştirmeyi uygun bulduk. Bu sene 350 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen sene 285 bin kayıtlı öğrencimiz vardı. Çoğu zaman kayıtlı olmayana öğrencilerimiz oluyor bu sene 350 bine ulaşmayı hedefliyoruz. Geçen sene 9 bin civarında öğreticimiz vardı. Bu sene 10 bine tamamladık. 10 bin öğreticimiz ile İstanbul’un genelinde 350 bin öğrenciye ulaşacağız” dedi.

“ Peygamberimizin Kur’an ahlakını tanımış olacaklar”



Çocukların ahlaki esasları öğrenme konusunda Kur’an kursların önemine değinen Yılmaz, “Toplam 2 ay süreyle bu Kur-an kurslarımız devam edecek. Doğrudan camilerdeki kurslar ile Kur-an kursu için açılan kurslarımız var. Burada önceliğimiz çocukların Kur’anı tanıması kendi harflerinden öğrenmesi, namazı kılmayı öğrenmeleri, namaz surelerini ezberleyip öğrenmeleri Allah’a peygamberin sıfatlarını isimlerini öğrenmelerini istedik. İnsani ilişkilerde ahlaki bir takım esasları aileden öğrendikleri haricinde teyit edecek bilgiler almasını keza peygamberimizin ahlakından hocalarımız öğrencilere kesitler sunacaklar. Böylece peygamberimizin Kur-an ahlakını tanımış olacaklar” şeklinde konuştu.

“Hafifletilmiş ve sevdirilmiş duygu ile buraya gelsinler”



Çocukları bunaltmayacak ders saatleri olduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu seneki sloganımız ‘Camilerimiz çocuk dolsun, ahlakı Kur-an olsun’ noktasındadır. Biz bu sene hem Kur’an’ı okumayı hem gençlerimizin Kur-an ahlakı ile ahlaklanmasını önemsiyoruz. Kurslar genellikle sabah saatleri ile öğle saatlerinde devam edecek. Sabah 9 ile 12 arasında çocuklarımız gelecekler. Tatil döneminde kendilerini bunaltmadan sevgi ve şefkatle buraya isteyerek gelmelerini arzu ediyoruz. Gün boyu bağlı tutarak çocukları bunaltmak istemiyoruz. Hafifletilmiş ve sevdirilmiş duygu ile buraya gelsinler” diye konuştu.