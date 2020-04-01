İmamoğlu’ndan “VİP 2” pozu

Ekrem İmamoğlu’nun Ordu’da yaşadığı VİP krizi sonrası “Vali bey bize tuzak kurdu” demişti. İmamoğlu, dün ortak yayın çıkışında objektiflere ”VİP 2” tabelasıyla takıldı.

‘’VİP 2” yazısı dikkat çekti

Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu, dün akşam gerçekleşen tarihi açık oturum sonrasında objektiflere ilginç bir şekilde takıldı. İmamoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadaki ‘’VİP 2” yazısı dikkat çekti.CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasında gerçekleşen ortak yayın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı. Ortak yayın çıkışı basın mensupları karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu’nun ‘’VİP 2” kapısı önünde çekile fotoğrafı ilginç görüntüler oluşturdu.