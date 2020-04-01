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Adalar’da fayton katliamı son bulmuyor


Adalar’da faytonlarda kullanılan atların çektiği çile yürekleri dağlıyor. Haziran sıcağında yokuş çıkan atların durumları havadan görüntülendi.

Bunun adı işkence

Adalar’da faytonda kullanılan atların dramı bitmiyor. Ticari amaç uğruna haziran sıcağında dik yokuşlarda fayton çektirilen atlar, artan iş yükü nedeniyle ölümle burun buruna. Turistler uzun kuyrukta seferden dönecek faytonu beklerken, o seferlerde kullanılan atların durumu ise yürekleri dağlıyor. Atların sıcak havada koşturulmasına tepki gösteren Şükran Özdemir, “Hayvanlara yazık, ağzı, dili yok sıcakta hayvanlara eziyettir. Önceden biz de biniyorduk ama artık binmiyoruz” dedi. Mevlüt Özdemir ise, “O hayvanların sırtından para kazanıyor ama hayvanlara eziyet çektiriyor. Belki karnı aç, belki susuz koşturuyor. Tabii ki ekmek paranı kazanacaksın ama hayvana da bakacaksın” şeklinde konuştu.

Atların gün içinde mesaisinin bitmesinin ardından götürüldüğü fayton park ve atlar ise havadan görüntülendi.  

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📆 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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