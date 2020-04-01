Yürekleri ağza getiren kaza

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, trafik kazası geçiren motosiklet sürücüsünü görünce makam aracını durdurdu.
İlk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru yaptı
Yıldırım, yaralı sürücünün yanına giderek yakından ilgilenirken, sürücüye ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru yaptı.Seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt programı için hareket eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İSTOÇ mevkiinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle makam aracını durdurdu. Yıldırım, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner O’nun yanına gitti. Bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Caner O. ‘ya ilk müdahaleyi Yıldırım’ın doktoru yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.
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|59
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|53
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|Başakşehir
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|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
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|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
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|26
|14
|7
|5
|47
|29
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|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
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|43
|7
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|26
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|7
|8
|46
|34
|+12
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|Göztepe
|26
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|9
|31
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|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
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|41
|-5
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|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
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|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
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|7
|13
|38
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|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
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|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
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|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
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