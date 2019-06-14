18 milyon öğrenci karnelerini aldı

2018-2019 ikinci yarı yılı sona erdi. Ülke genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da karne dağıtım törenine katıldı. Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler için yaz tatili başladı.

Sosyal medyada en çok paylaşılan ve”iyi ki varsın Eren” dedirten karne de, 2 yıl önce PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ünki oldu. Vatan sevgisi, cesareti, vefası,çalışkanlığı, saygısı ve sadakati tam puandı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sona ererken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden “iyi tatiller’ videosu paylaştı.

Tokat’ta ise karne dağıtım töreni sonrası ilginç görüntüler vardı. Ortaokulu bitiren 8. Sınıf öğrencileri davulla-zurnayla yapılan törenle uğurlandı, servislere yazma bağlanarak arkalarından su döküldü.