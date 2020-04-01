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İBB’den Karneni getir, buzda kay babalar günü özel


İBB iştiraki Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” sloganı ile 3 gün boyunca karnesini getiren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Silivrikapı Buz Pisti’nde 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak buz pateni deneyimi yaşatacak. 16 Haziran Pazar günü, Babalar Günü’nde ise babalar ve çocukları buzda bir araya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul 14-16 Haziran tarihleri arasında ‘Karneni Getir Buzda Kay’ etkinliği ile yaz tatiline serin bir başlangıç sunuyor. 2015 yılından bu yana yarıyıl tatillerinde İBB’nin öğrencilere ilk karne hediyesi olan buz pateni etkinliği bu yıl 16 Haziran Pazar günü, Babalar Günü’nde babalar ve çocukları buzda bir araya getirecek.

‘Babamın Karne Heyecanı’ sloganı ile gerçekleşecek etkinlikte çocuklar babalarına karne hediyesi olarak birlikte buzda bir gün hediye edecekler. Zeytinburnu’nda bulunan Silivrikapı Buz Pisti’nde düzenlenecek etkinlik 10.00 – 19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek.

PROGRAM:

YER    : Silivrikapı Buz Pisti, Zeytinburnu

TARİH : 16 Haziran Pazar, 2019

SAAT  : 10.00 – 19.00

📆 14 Haziran 2019 Cuma 14:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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