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Kadıköy’de, trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi


Kadıköy Yeni Sahra’da trafikte seyir halinde giden sürücüler yola çıkan üç başıboş at yüzünden zor anlar yaşadı. Atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf eden sürücüler zor anlar yaşarken, atlar nedeniyle yoğun trafik oluştu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

 Trafikte başıboş atlar sürücüleri şaşkına çevirdi – Tıkla İzle

KADIKÖY YENİ SAHRA’DA TRAFİKTE SEYİR HALİNDE GİDEN SÜRÜCÜLER YOLA ÇIKAN ÜÇ BAŞIBOŞ AT YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI. ATLARA ÇARPMAMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDEN SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞARKEN, ATLAR NEDENİYLE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU. O ANLAR İSE CEP TELEFONU KAMERASIYLA SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ. (İHA/İSTANBUL-İHA)

Kadıköy Yeni Sahra’da yolda seyir halinde giden sürücüler üç başıboş atın yola çıkmasıyla şaşkına döndü. Atlar yolun ortasında giderken, sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların arasından geçen üç at trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, atlara çarpmamak için yoğun çaba sarf ettiler. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde atlar yolda ilerliyor. Sürücüler uzun süre atlara zarar gelmemesi için çaba sarf ediyor.  

📆 14 Haziran 2019 Cuma 13:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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